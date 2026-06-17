Sánchez Cotrina confía en que el Gobierno acelere la prórroga de Almaraz tras el informe de seguridad que prevé en julio

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, atiende a los medios tras la reunión con la plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro. - PSOE EXTREMADURA

ALMARAZ (CÁCERES), 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, espera que el Gobierno no demore la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz y otorgue un "sí" inmediato nada más conocerse el resultado del informe elaborado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CNA) que prevé para el próximo mes de julio.

"Yo confío en que en el mes de julio tengamos un informe del Consejo de Seguridad Nuclear que diga que efectivamente la central es segura y que se puede continuar con su prórroga", ha señalado el líder de los socialistas extremeños, tras mantener una reunión con la plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro.

En declaraciones a los medios, ha dicho que una vez la central tenga dicho informe y sea favorables, confía en que "los plazos van a ser también inmediatos y que el gobierno no va a demorar una decisión que está esperando Extremadura", ha señalado respecto a la continuidad de la planta, que además considera que se alinea "con la lógica" que el propio Gobierno ha venido defendiendo, que no es otra que "si todo se cumple, dirán que sí".

En esta línea, ha remarcado que esta es la posición que viene defendiendo respecto al futuro de la central "para disgusto" de la presidenta de la Junta, María Guardiola, y del PP, en tanto que tienen a "un líder en el Partido Socialista serio, responsable y que no quiere caer en el populismo".

Una posición que apunta a que "el Gobierno, cuando haya un informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear, no va a hacer otra cosa que prorrogar la central nuclear de Almaraz".

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