Sánchez Cotrina conformará en el PSOE extremeño una Ejecutiva Regional "de integración" en la que estará Soraya Vega

El secretario generla del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, saluda a Pilar Alegría y al alcalde de Mérida a su llegada al Congreso Extraordinario del PSOE de Extremadura - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha confirmado este sábado que va a conformar una Comisión Ejecutiva Regional "de integración" de la que formará parte la que fuera también candidata a las primarias, Soraya Vega.

Sánchez Cotrina se ha pronunciado de esta forma este sábado a su llegada al Congreso Extraordinario que se celebra este sábado en la Institución Ferial de Mérida (Ifeme), en la que se proclamará secretario general del PSOE y aprobará los órganos de dirección del PSOE de Extremadura.

El nuevo dirigente regional socialista ha llegado "muy ilusionado" a este cónclave regional, con el que se abre "una etapa apasionante políticamente" que afronta "con muchas ganas de incorporar coherencia política, inteligencia política también y sobre todo serenidad a la política", ha dicho.

Su objetivo, ha avanzado Sánchez Cotrina, es "acabar y desterrar de Extremadura la polarización", algo que será la "seña de identidad" de la nueva dirección del PSOE de Extremadura, que quiere "hacer las cosas bien, respetar mucho a los extremeños", para lo cual es necesario también respetarse "entre adversarios políticos".

El secretario general del PSOE extremeño ha querido trasladar a los militantes del PSOE "mucha pasión, mucha pasión por nuestra ideología, por nuestro partido, por nuestras siglas", así como "muchas ganas de hacer las cosas bien", por lo que ha destacado que llega a la dirección del partido "muy contento y con muchas ganas de ganar a la derecha".

Por eso, ha avanzado que este Congreso servirá también "para darle un aviso a María Guardiola y a Vox", y decirles que van "a combatir a la derecha y a la ultraderecha desde la izquierda útil que transformó esta tierra y que va a volver a levantarse", ha aseverado.

Finalmente, y respecto a la Comisión Ejecutiva Regional que se formará en el congreso de este sábado, Sánchez Cotrina ha avanzado que será "de integración", de la que formará parte Soraya Vega, y con la que prevé ofrecer a los militantes "un proyecto sólido, un proyecto ilusionante, que dice que aquí se acabaron los líos internos y que de lo que se trata es de unirse para unir también a Extremadura", ha concluido.