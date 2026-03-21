Sánchez Cotrina defiende las primarias para elegir al líder del PSOE extremeño: "No nos tienen que asustar"

El precandidato a la secretaría general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en una visita a los militantes de Santa Amalia (Badajoz), a 20 de marzo de 2026. - PSOE

MÉRIDA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la Secretaría General del PSOE de Extremadura Álvaro Sánchez Cotrina cree que el proceso de primarias al que se enfrenta su formación es de "fortalecimiento y no de división". "No nos tienen que asustar", ha defendido.

En un encuentro este pasado viernes con militantes de Medellín y Santa Amalia por el viaje que el precandidato está realizando por diferentes municipios extremeños, Sánchez Cotrina ha puesto en valor el papel de la militancia y cree que cuando habla "hay que escucharla". De esta manera, ha reiterado su compromiso con un proyecto de partido que vaya "de abajo a arriba".

Asimismo, ha defendido la autonomía del PSOE de Extremadura: "No creo en un PSOE sin autonomía". En esta línea, ha apostado por recuperar un partido con influencia y capacidad de defender los intereses de la región con firmeza.

El precandidato también ha hecho un llamamiento a la unidad interna, alejándose de personalismos y apostando por un proyecto colectivo: "No creo en el partido de los amigos, sino en un partido en el que la militancia decida libremente".

como base del partido, defendiendo que las primarias deben ser un proceso de fortalecimiento y no de división. "Cuando habla la militancia hay que escuchar", ha afirmado, reiterando su compromiso de participar en este proceso con un proyecto "de abajo a arriba".

También ha defendido la autonomía del PSOE de Extremadura, puesto que no cree en un partido "sin autonomía" y ha apostado por que su formación recupere influencia y capacidad de defender los intereses de la región "con firmeza".

Además, ha hecho un llamamiento a la unidad interna y a lograr un proyecto colectivo, lejos de "personalismos". "No creo en el partido de los amigos, sino en un partido en el que la militancia decida libremente", ha agregado, recordando que otro precandidato, Manuel José González Andrade, se ha unido recientemente a su proyecto.

Sánchez Cotrina ha pedido esta unión para "hacer frente" a la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y al PP, a los que ha criticado su "falta de respuesta" ante la coyuntura económica que atraviesa la región.

Al respecto, el precandidato ha manifestado delante de los militantes su "preocupación" por la situación de "parálisis" que vive la región "gracias al juego de tablero que están llevando a cabo el PP y Vox sin pensar en la gente, en los docentes, en los servicios públicos, en las necesidades de la gente, en los efectos que la guerra de Irán está teniendo en el día a día de las y los extremeños".

Así, ha mostrado su "solidaridad" con los arroceros, que mantienen más del 60% de la última cosecha almacenada sin salida comercial. En este contexto, ha vinculado la situación del sector agrario con el impacto de la actual coyuntura internacional y ha resaltado que el Gobierno ha aprobado ayudas por valor de 5.000 millones de euros, incluyendo rebajas fiscales en energía y ayudas directas al combustible profesional.

Frente a ello, Sánchez Cotrina ha cuestionado "dónde están las ayudas de la Junta de Extremadura", criticando la falta de respuesta del Ejecutivo autonómico presidido por Guardiola. Además, ha denunciado que el gobierno regional esté "más centrado en ofrecer la Consejería de Agricultura a Vox" que en "dar soluciones a los problemas del campo" y ha recordado que dicha formación ha votado esta semana en contra de ayudas al sector agrario en el Congreso.

El precandidato ha calificado como "una tragedia para Extremadura" la situación del actual gobierno autonómico, al que acusa de "falta de gobernanza" en un momento crítico.

También ha denunciado que se haya impedido la celebración de un pleno extraordinario en la Asamblea extremeña para evaluar los efectos económicos de la guerra, lo que, a su juicio, refleja una voluntad de gobernar "sin control parlamentario".