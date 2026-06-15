Sánchez Cotrina lamenta el "deterioro" de la sanidad pública por parte de la Junta

El secretario geenral del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, participa en la Asamblea Comarcal en Herrera del Duque - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha lamentado este lunes el "progresivo deterioro" de la sanidad pública extremeña y el "abandono" de las políticas culturales en el ámbito rural por parte de la Junta.

Sánchez Cotrina ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la Asamblea Comarcal en Herrera del Duque, dentro de la ronda de encuentros que está desarrollando por todas las comarcas de la región para conocer las demandas de la ciudadanía y plantear soluciones a los problemas de Extremadura.

En este acto, Sánchez Cotrina ha advertido de la situación que atraviesa la Atención Primaria en Extremadura, marcada por la "falta de profesionales", la "saturación" de los centros de salud y la "ausencia de planificación" por parte de la Junta.

"Hoy en Extremadura hay ciudadanos que tienen que esperar hasta dos semanas para ser atendidos por su médico de familia. Lo que debería ser una atención cercana, ágil y accesible se ha convertido en una pesadilla para miles de extremeños y extremeñas. La falta de profesionales, la ausencia de planificación y el abandono de la Atención Primaria por parte del Gobierno de Guardiola están deteriorando uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado del bienestar", ha señalado.

El líder socialista ha criticado que esta situación "no es aislada ni coyuntural", sino "consecuencia directa" de un modelo sanitario que, a su juicio, está "debilitando progresivamente" la sanidad pública extremeña.

"Mientras los ciudadanos encuentran cada vez más dificultades para acceder a una cita médica, la Junta sigue sin ofrecer soluciones estructurales para reforzar las plantillas y garantizar una atención de calidad en todo el territorio, especialmente en las zonas rurales", ha añadido.

Sánchez Cotrina ha advertido además de que el deterioro del sistema público se está viendo acompañado por un incremento, en el Presupuesto de la Junta de Extremadura, de las derivaciones a la sanidad privada, lo que, en su opinión, evidencia un "cambio de modelo".

"Cuando la sanidad pública se debilita por falta de recursos, cuando no se cubren las bajas, cuando se cronifican las listas de espera y, al mismo tiempo, aumentan las derivaciones a la sanidad privada, estamos ante una decisión política. El Gobierno de Guardiola está avanzando hacia una privatización silenciosa de la sanidad extremeña", ha afirmado.

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