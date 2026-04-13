Sánchez Cotrina quiere formar una Ejecutiva Regional "pequeña", y que incluirá a Soraya Vega "si ella quiere"

El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, tras ser elegido en las primarias de este pasado sábado - Javier Cintas - Europa Press

MÉRIDA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura electo, Álvaro Sánchez Cotrina, ha avanzado este lunes su intención de formar una Comisión Ejecutiva Regional "pequeña", que todavía no ha perfilado, y que contará con la otra candidata al proceso de primarias, Soraya Vega, "si ella quiere".

Sánchez Cotrina se ha pronunciado de esta forma, en una entrevista este lunes en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, tras ser elegido secretario general del PSOE de Extremadura en las primarias celebradas el pasado sábado, en las que consiguió el 58,95 por ciento de los votos de los militantes socialistas, frente a los 41,05 por ciento de la otra candidata, Soraya Vega.

En su intervención, Sánchez Cotrina ha apuntado que no quiere precipitarse en la formación de la Comisión Ejecutiva ya que, según ha reafirmado, "hay mucho talento en muchas partes de la organización", por lo que quiere contar con gente que "lleva muchos años trabajando silenciosamente, haciendo las cosas muy bien y siendo referencia de personas anónimas", ha resaltado.

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