Sánchez Cotrina reivindica el 1º de Mayo la defensa del diálogo social que ve en riesgo con el gobierno de PP y Vox

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en la manifestación del 1º de Mayo en Mérida. - PSOE EXTREMADURA

MÉRIDA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha asistido este Primero de Mayo a la manifestación convocada por CCOO y UGT en Mérida donde ha reivindicado el diálogo social como un hito de la clase trabajadora para fortalecer sus derechos y que ve en riesgo en manos del gobierno regional de coalición de PP y Vox.

En declaraciones a los medios antes de participar en la manifestación, ha asegurado que el 1 de mayo no es un día celebración, sino de reivindicación. "Empieza mal el gobierno nuevo de la Junta de Extremadura diciendo que esto es una celebración", ha señalado en alusión al mensaje lanzado por la presidenta de la Junta en sus redes sociales.

"Eso es no conocer la historia de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de esta tierra y de todo el conjunto de España para que sus derechos se consolidasen, para que sus derechos fuesen al final valientes".

Sánchez Cotrina ha señalado que los socialistas estarán "firmes y contundentes" en contra de las políticas que "empieza a atisbar" el nuevo gobierno, en referencia a la "finalización del diálogo social", ha indicado, para añadir que los protagonistas de esta jornada son los sindicatos, y que los socialistas estarán a su lado defendiendo "alto y claro" que no van a permitir que este gobierno "acabe con el diálogo social".

En este sentido, ha advertido tanto a la presidenta de la Junta, María Guardiola, como a Vox, que van a tener a los socialistas "enfrente" y "en las calles" reivindicando los derechos de los extremeños.

EL LÍO DE EXTREMADURA

El dirigente socialista ha vuelto a arremeter contra el gobierno de coalición en la Junta, citando unas palabras del candidato del PP a la reeleción en Andalucía, Juanma Moreno, en las que señalaba, según Cotrina, que los andaluces "no se pueden permitir el lío de Extremadura".

Unas palabras que para el líder de los socialistas extremeños quieren decir que en Andalucía y otras comunidades autónomas el PP "tilda de lío a este gobierno" de PP y Vox en Extremadura.

"María Guardiola nos ha metido en un lío, porque entre estabilidad y lío ha elegido lío", y frente a ello el PSOE será "garante de los derechos ciudadanos, de la clase trabajadora", y que van a seguir reivindicando derechos desde las calles y desde el Parlamento, donde van a actuar de "dique de contención contra las políticas de la derecha y la ultraderecha".