Sánchez dice que Guardiola "merece perder las elecciones" del 21D por no defender los intereses de los extremeños

PLASENCIA (CÁCERES), 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado que la presidenta de la Junta y candidata a la reelección, María Guardiola "merece perder las elecciones" del próximo 21 de diciembre porque "no ha defendido los intereses de los extremeños, ni le interesa tampoco", al rechazar la condonación de la deuda.

En ese sentido, Sánchez ha resaltado que en los últimos siete años, su Gobierno ha tranferido 26.000 millones de euros a la Junta de Extremadura, que suponen "como 7.000 millones de euros más que lo que transfería el señor Rajoy como presidente durante los años que estuvo al frente del Gobierno de España", ha recordado.

En ese sentido, Pedro Sánchez ha recordado que la presidenta extremeña, como los dirigentes autonómicos del PP, se ha negado a que perdonen parte de su deuda, en total 1.700 millones de euros. "Es como si vas al banco y el director de la sucursal se ofrece a perdonarte parte de la hipoteca y le dices que no", ha ironizado.

"Imaginaos lo que podría hacer la Junta de Extremadura con 1.700 millones de euros más", ha señalado Pedro Sánchez, quien ha considerado que "solo por eso, merece perder las elecciones a la señora Guardiola el próximo 21 de diciembre, porque no ha defendido los intereses de los extremeños y extremeñas, ni le interesa tampoco", ha aseverado.

Pedro Sánchez se ha pronunciado de esta forma en un acto de inicio de campaña electoral para el 21D en Plasencia, junto al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, al que ha trasladado su "reconocimiento a Miguel Ángel, al próximo presidente de la Junta de Extremadura", y se ha mostrado convencido de que "lo vamos a hacer", ya que al PSOE le "sientan bien las campañas electorales".

