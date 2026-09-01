Sandra Valencia recuerda en el nuevo curso escolar que la educación es una "tarea compartida" entre familias y escuela

Imagen de archivo de la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, Sandra Valencia, ha recordado en el nuevo curso escolar 2026/2027 que la educación es una "tarea compartida" entre familias y escuela.

"Cuando caminamos juntos ofrecemos a nuestros niños y jóvenes las mejores herramientas para crecer, aprender y construir su futuro", ha espetado en un mensaje de bienvenida a la comunidad educativa lanzado este martes a través de la plataforma Rayuela, y recogido por Europa Press.

Además, ha trasladado el "mensaje de tranquilidad" a la comunidad educativa extremeña de que desde su consejería trabajan para que los centros educativos sean "espacios de aprendizaje, convivencia y oportunidad para todos".

En su mensaje, la consejera recuerda que ella, como maestra y como madre, sabe que septiembre llega "cargado de ilusión, expectativas y también de alguna preocupación"; y agradece la "confianza" que la comunidad educativa deposita en el sistema.

Igualmente, desea un "feliz" inicio de curso y un año "lleno de aprendizajes, experiencias y éxitos compartidos".