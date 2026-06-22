Sanguijuelas del Guadiana y Clara Alvarado recomiendan cinco Soletes de la Guía Repsol para disfrutar de Extremadura

Archivo - Antonio Resines en restaurante con 'Solete' de la Guía Repsol - SOFÍA MORO/GUÍA REPSOL - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Guía Repsol ha seleccionado más de 250 nuevos 'Soletes', recomendados entre otros por la actriz Clara Alvarado, el grupo Sanguijuelas del Guadiana, el actor Antonio Resines, Fangoria, Isabel Coixet, Marc Giró, Juan Gómez Jurado, Toni Acosta o Arde Bogotá, que han desvelado sus lugares favoritos en el territorio nacional para disfrutar del verano.

En esta edición, cinco Soletes de los famosos se encuentran en Extremadura.

En concreto, en la provincia de Badajoz, el grupo musical Sanguijuelas del Guadiana selecciona Corner Burger, en Talarrubias; Entre Brasas, en Navalvillar de Pela; La Tahona de Juan, en Casas de Don Pedro; y Primitivus Gelato, en Badajoz.

Por su parte, en la provincia de Cáceres la actriz Clara Alvarado elige La Casita de Chocolate, en Navalmoral de la Mata.

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