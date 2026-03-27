Santamaría confía que el nombramiento de Cuerpo como vicepresidente primero refuerce su compromiso con Extremadura

BADAJOZ, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Santamaría, ha confiado en que el nombramiento del ministro de Economía, Comercio y Empresa, el extremeño Carlos Cuerpo, como vicepresidente primero del Gobierno refuerce su compromiso con la región y las "grandes demandas" del Ejecutivo autonómico, como el despliegue de Red Eléctrica o que no se cierre la Central Nuclear de Almaraz.

"Espero que esto refuerce su compromiso con Extremadura y, sobre todo, en las grandes demandas que son más importantes para nosotros, que son el despliegue de Red Eléctrica, el que no se cierre la Central Nuclear de Almaraz y la deuda histórica con infraestructuras que se tiene con nuestra región", ha señalado, para desear que tenga presente a la región en sus políticas para que ésta pueda continuar desarrollándose industrialmente y generando riqueza y empleo.

De igual modo, ha trasladado su enhorabuena al ministro, como ya había hecho en la mañana de este viernes mediante un mensaje.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas antes de participar en la jornada 'España en la UE: Transformación y Crecimiento Económico', que organiza el Colegio FEC Sagrada Familia de Badajoz - Escuela Embajadora del Parlamento Europeo, en el Vivero de Empresas 'NaveCu4tro' de la Cámara de Comercio pacense.