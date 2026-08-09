Los Santos de Maimona celebra la Fiesta de la Vendimia y Programa Cultural de la Uva Eva o Beba del 17 al 30 de agosto

El teniente de alcalde y el concejal de Cultura y Festejos, Antonio Marín Cumplido, durante la presentación de la Fiesta de la Vendimia y el Programa Cultural de la Uva Eva o Beba de Los Santos. - AYUNTAMIENTO DE LOS SANTOS DE MAIMONA

MÉRIDA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, a través de su Concejalía de Cultura y Festejos, va a organizar la Fiesta de la Vendimia y el Programa Cultural de la Uva Eva o Beba de Los Santos que se celebrará del 17 al 30 de agosto, con un amplio programa de actividades dirigida a todos los públicos y gustos con el objetivo de poner en valor la uva autóctona de la localidad.

Todas las actividades programadas para estos días han sido presentadas el pasado viernes, 7 de agosto, por el teniente de alcalde y el concejal de Cultura y Festejos, Antonio Marín Cumplido, quien ha destacado que la programación diseñada es una "invitación a descubrir Los Santos de Maimona, a disfrutar de su patrimonio, de su gastronomía, de su gente y de una tradición vitivinícola que forma parte de nuestra identidad".

La Fiesta de la Vendimia se celebrará los días 21, 22 y 23 de agosto en el patio del Santuario de la Virgen de la Estrella. La celebración se abrirá el viernes 21 con la celebración del XXVIII Festival Flamenco, que en esta edición contará con las actuaciones de con las actuaciones de Salomé Pavón, Dani Castro y Alejandro Vega al cante, acompañados por Ostalinda Suárez con la flauta travesera, Jerónimo Maya a la guitarra, Morito Suárez a la percusión, y Nuria Clavería y Remedios Suero a las palmas, según ha resaltado el consistorio en un comunicado.

Al día siguiente, el sábado 22 de agosto, tendrá lugar el acto institucional de la Fiesta de la Vendimia con la coronación de la Reina de la Vendimia y la imposición de bandas a las damas. También serán entregados los distintivos Los Santos Excelente 2026 y los premios de la VIII Bienal Internacional de Pintura 'Los Santos de Maimona Cuna de Artistas', y se pisará la uva para obtener el primer mosto de la temporada.

El fin de semana de la Fiesta de la Vendimia será clausurado el domingo día 23 de la mano de la cantaora extremeña Celia Romero y su 'Homenaje a Lorca', un espectáculo a voz y piano en el que estará acompañada por Pedro Calero.

PROGRAMA CULTURAL DE LA UVA EVA O BEBA DE LOS SANTOS

En el marco de la Fiesta de la Vendimia también se desarrollará el Programa Cultural de la Uva Eva o Beba de Los Santos. Comenzará el 17 de agosto y se extenderá hasta el día 30 con multitud de actividades culturales, lúdicas, gastronómicas y deportivas.

Por un lado, desde el pasado 6 de agosto, y hasta el día 30, se puede visitar en la Casa de la Cultura la exposición de los trabajos presentados y las obras ganadoras de la VIII Bienal Internacional de Pintura Los Santos de Maimona Cuna de Artistas.

Ya el martes 17 de agosto se celebrará la decimotercera edición del Rally Fotográfico de la Uva Eva Beba, cuya entrega de premios será el 24 de agosto, a las 13,00 horas en el ayuntamiento, donde quedará instalada una exposición con las fotografías presentadas. Este mismo día, el lunes 17 de agosto, y para el público infantil, se han programado en la Plaza de Vistahermosa una serie de talleres lúdicos a las 20,00 horas; y a las 22,00 horas dará comienzo en ese mismo lugar el espectáculo 'Anima-T... a bailar'. Ambas actividades pertenecen al programa La Cultura Veranea en la Comarca del Ceder Zafra-Río Bodión.

En el plano gastronómico, el martes 18 de agosto, a las 21,00 horas, el ayuntamiento hará entrega de los Premios San Lorenzo 2026. El público familiar podrá disfrutar además este día del Cine de Verano en la plaza del barrio del Santo Ángel, donde se proyectará la película 'Flow'.

Por otro lado, el consistorio ha destacado que una de las novedades en la programación de esta edición es la cocina en vivo que ofrecerán los restaurantes Albalat (Cáceres) y Los Templarios (Monesterio) el miércoles 19 de agosto, a las 22,00 horas en la Plaza de España.

El Gastrobar Los Ángeles ofrecerá su Cena de la Vendimia el jueves 20 de agosto a las 22,00 horas en la Plaza Teniente Carrasco. El evento estará amenizado por la artista santeña Rocío Roldán.

Tras las actividades y actos del fin de semana de la Fiesta de la Vendimia, las actividades de la Programación Cultural de la Uva Eva Beba de Los Santos continuarán el lunes 24 con la entrega de premios del Rally Fotográfico y la apertura de su exposición.

Al día siguiente, el martes 25 de agosto, a las 22,00 horas en la plaza del Mercado de Abastos, se ofrecerá una cata de vinos popular bajo el título 'Encuentra a Eva', conducida por el sumillier Carlos Vivas. A esa misma hora, en la Plaza Asland, será clausurado el Cine de Verano con la película 'Paddington. Aventura en la selva'.

También destinado a un público familiar, el miércoles 26 de agosto, a las 21,30 horas, en la Plaza de Vistahermosa dará comienzo el espectáculo 'La Robotucada y el reloj cuántico', a cargo de la compañía Tupá Percusión Teatral.

El restaurante Las Barandas ofrecerá el jueves 27 de agosto, a las 22,00 horas, su Cena Maridaje en la Plaza de España con vinos de la bodega Reynolds del Alentejo, de Portugal.

En el plano deportivo, el ayuntamiento ha organizado la XVI Ruta Nocturna Nuestra Señora la Virgen de la Estrella, en colaboración con la Asociación Senderista La Verea, que partirá el viernes 28 de agosto a las 21,30 horas desde el antepatio de la ermita de la Virgen de la Estrella, mientras que el sábado 29 de agosto se celebrará la última actividad de la programación, el Duatlón de la Vendimia, que partirá a las 10,00 horas desde el polideportivo municipal.

De forma paralela, del 20 al 30 de agosto se desarrollará el Programa Gastronómico de la Uva Eva o Beba de Los Santos en los diferentes establecimientos hosteleros colaboradores, que ofrecerán un plato en el que entre sus ingredientes se encuentre la uva Eva Beba. También podrán ofrecer un vino de alguna bodega extremeña.

Para la organización de la Fiesta de la Vendimia y del Programa Cultural de la Uva Eva o Beba de Los Santos, el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona ha contado con la colaboración de Diputación de Badajoz, la Cofradía de Nuestra Señora de La Estrella, los restaurantes Las Barandas y Los Ángeles, la Asociación Cultural Eva Beba, la Asociación Amigos Cocineros de Extremadura, la Asociación de Corredores Santeños (ACS), la Asociación Senderista La Verea, la Cooperativa Virgen de la Estrella, y los distintos establecimientos hosteleros que colaboran en el programa gastronómico.