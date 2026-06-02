La Seguridad Social en Extremadura gana 4.941 afiliados en mayo hasta alcanzar los 424.302 cotizantes

Archivo - Una camarera atiende las mesas de un bar - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social en Extremadura ha ganado 4.941 afiliados en el mes de mayo, lo que ha supuesto un incremento del 1,18% en relación a abril, situándose en 424.302 cotizantes, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En lo que se refiere al dato interanual, el sistema ha ganado en un año 7.400 afiliados en la comunidad, de tal forma que ha aumentado un 1,77%.

Así del total de afiliados que hay a la Seguridad Social en la región, 81.935 son autónomos y 342.367 se encuentran en el régimen General.

Dentro de este último, 291.330 pertenecen al régimen general, mientras que 47.102 están en el régimen especial agrario y 3.935 en el del hogar.

Por otro lado, en el conjunto nacional la Seguridad Social rompió en mayo la barrera de los 22,3 millones de ocupados tras ganar una media de 231.975 cotizantes respecto al mes anterior (+1%), impulsada especialmente por la hostelería, que sumó casi 66.000 nuevos ocupados por las primeras contrataciones para la campaña de verano.

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