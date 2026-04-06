La Seguridad Social gana 3.598 afiliados en marzo en Extremadura y cierra el mes con 413.441

Archivo - Un camarero trabajando en una terraza de Madrid - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha ganado una media de 3.598 cotizantes en marzo en Extremadura respecto al mes anterior (+0,88%) y ha cerrado el mes con un total de 413.441 afiliados, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el último año, de marzo de 2025 a marzo de 2026, la Seguridad Social ha ganado en Extremadura 4.651 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 1,14 por ciento.

En el conjunto del país, la Seguridad Social ha ganado una media de 211.510 cotizantes en marzo respecto al mes anterior (+1%) impulsada sobre todo por la hostelería, que sumó casi 80.000 nuevos ocupados ante las contrataciones de cara a la celebración de la Semana Santa.

El aumento del empleo el mes pasado es el mayor en un mes de marzo de toda la historia y sitúa el número de afiliados medios en cifra récord para este mes, con 21.882.147 cotizantes. Según el Ministerio, la afiliación diaria se ha mantenido por encima de los 21,9 millones de personas desde el día 16 al 30 de marzo.

En el último año, de marzo de 2025 a marzo de 2026, la Seguridad Social ha ganado 524.501 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,4 por ciento.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social ha registrado una subida mensual de 80.274 afiliados (+0,4%), lo que llevó al sistema a superar por primera vez los 22 millones de ocupados, con un total de 22.010.532 cotizantes, 523.579 más que en marzo de 2025.

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