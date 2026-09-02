La Seguridad Social gana 818 afiliados en agosto en Extremadura y el número de ocupados sube a 431.888

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MÉRIDA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ganó 818 cotizantes en agosto en Extremadura respecto al mes anterior, lo que supone un 0,19 por ciento más, el cuarto mayor incremento porcentual de las comunidades autónomas y frente al conjunto nacional que descendió un 0,72%, hasta alcanzar un total de 431.888 afiliados.

Según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el último año la afiliación creció en la comunidad autónoma en 6.311 personas, lo que supone una subida del 1,48%, en este caso menos de la mitad que la media nacional (+3,13%).

La mayoría de los afiliados extremeños del octavo mes del año se engloban en el Régimen General, el más numeroso del sistema, en concreto 298.113, de los que 47.979 pertenecían al Servicio Especial Agrario y 3.962 al del Hogar. Además, en la región constaban 81.834 autónomos.

La afiliación media subió en agosto en cuatro comunidades autónomas y bajó en las otras trece respecto al mes anterior.

En términos brutos, de los repuntes mensuales, el mayor se dio en Canarias (+2.153), seguido de Asturias (+2.138), Extremadura (+818) y Cantabria (+492). Mientras, las bajadas más pronunciadas se produjeron en Cataluña (-59.529), Madrid (-36.422) y Valencia (-22.256).

Y en términos porcentuales, los incrementos de la afiliación fueron: Asturias (+0,52%), Canarias (+0,22%), Cantabria (+0,20%) y Extremadura (+0,19%). En contra, los más acusados los registraron Murcia (-1,89%), Cataluña (-1,48%) y País Vasco (-1,06%).

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