La Seguridad Social pierde 4.826 cotizantes en Extremadura durante el mes de septiembre, hasta los 427.062 ocupados

Archivo - Un camarero en una terraza. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social perdió 4.826 cotizantes en Extremadura durante el mes de septiembre en comparación con el mes anterior, lo que supone un recorte del 1,12% y representa el cuarto mayor descenso porcentual por comunidades autónomas.

El descenso en Extremadura contrasta, además, con el aumento del 0,41% de la media nacional, según los datos que ha publicado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En cambio, en el último año la afiliación subió en la comunidad autónoma en 4.844 personas, hasta los 427.062 ocupados, frente al aumento del conjunto nacional de 739.888 afiliados, hasta superar los 22,4 millones de ocupados.

En conjunto, la afiliación media bajó en septiembre en ocho comunidades autónomas respecto al mes anterior, con los mayores descensos en Baleares (-11.326), Galicia (-6.516), Cantabria (-5.466) y Asturias (-5.309).

Por contra, aumentó en nueve comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas, encabezadas por la Comunidad de Madrid (+55.861) y Cataluña (+38.014).

(Más información en Europa Press)