La Seguridad Social pierde 8.636 afiliados en enero en Extremadura y arranca el año con 410.618 ocupados

MADRID/MÉRIDA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha perdido una media de 8.636 afiliados en enero en Extremadura respecto al mes anterior (-2,06 por ciento), y arranca el año 2026 con 410.618 ocupados en la región.

Mientras, en tasa interanual la comunidad extremeña ha registrado en el pasado enero 3.357 afiliados más a la Seguridad Social (+0,82 por ciento).

De este modo, en la región en enero se contabilizan 410.618 cotizantes a la Seguridad Social (329.726 en el Régimen General y 80.892 al de Autónomos), según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por provincias, en la de Badajoz en enero se registran 261.533 cotizantes (211.680 en el Régimen General y 49.854 en el de Autónomos), lo que supone 5.759 menos que en el mes anterior (-2,15 por ciento) y 1.979 más en tasa interanual (+0,76 por ciento).

A su vez, la provincia de Badajoz acumula en enero 149.085 afiliados al a Seguridad Social (118.047 en el Régimen General y 31.038 en el de Autónomos), lo que significa 2.877 menos que en el mes anterior (-1,89 por ciento) y 1.378 más en tasa interanual (+0,93 por ciento).

Mientras, a nivel nacional la Seguridad Social ha perdido una media de 270.782 cotizantes en enero respecto al mes anterior (-1,2 por ciento), registrando su peor dato en este mes desde 2012, cuando la afiliación media disminuyó en más de 271.000 ocupados, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Pese al retroceso registrado en el primer mes del año, el número de afiliados medios se ha situado en el país en máximo históricos para un mes de enero, con 21.573.632 cotizantes.

