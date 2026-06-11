Seis aeronaves combaten un incendio próximo a viviendas aisladas y una carretera en Plasencia

Incendio próximo a Plasencia.
Incendio próximo a Plasencia. - INFOEX
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 11 junio 2026 20:28
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   CÁCERES, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha movilizado dos hidroaviones y cuatro helicóptero para sofocar las llamas de un incendio declarado cerca de Plasencia (Cáceres) en el que se ha establecido el nivel 1 de peligro por su proximidad a viviendas aisladas y a una carretera.

   Asimismo, combaten las llamas, que afectan a una zona de pasto y matorral, cuatro unidades de bomberos forestales terrestres y una helitransportada, además de dos agentes del Medio Natural y dos técnicos de extinción

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