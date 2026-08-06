La Semana Santiaguista de Villagonzalo rememora su independencia de la encomienda de Alange y a su primer alcalde

Presentación de la Semana Santiaguista de Villagonzalo - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La VI Semana Santiaguista de la localidad pacense de Villagonzalo rememora del 8 al 14 de agosto su independencia de la Encomienda de Alange en 1588, con la representación teatral de la obra 'El Privilegio de Villazgo' y la instalación de una estatua dedicada a Gonzalo Martín de Oliva, primer alcalde tras dicha independencia.

Como novedad, este año se podrá disfrutar de un espectáculo de calle consistente en malabares con fuego, percusión y pirotecnia, dentro de un programa de actividades que se completa con el teatro infantil 'Quién nos manda hacer teatro' de Juan José Martín y en la calle con el grupo local compuesto por mujeres que recita poemas de Luis Chamizo, junto a una cena santiaguista o un pasacalle en el que desfilarán reyes, maestres y el pueblo en general.

El vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa; el teniente de alcalde de Villagonzalo, Antonio Francisco Lozano; y el cronista oficial de la villa y miembro del equipo directivo de la Asociación Cultural 1588 'El Privilegio de Villazgo' Francisco Sánchez, han presentado esta Semana Santiaguista que ha programado también un mercadillo, juegos infantiles santiaguistas o el encierro de San Galapaguín con toros inflables, todo ello con la colaboración de más de un centenar de vecinos.

En su intervención, Juan María Delfa ha señalado de la VI Semana Santiaguista que incluye la representación de 'El Privilegio de Villazgo', una obra ya arraigada y que homenajea a "tantas" generaciones recordando el momento de la independencia de la Encomienda de Alange, así como que se trata del "plato fuerte" de una "intensa" programación que es posible gracias a la Universidad Popular de Villagonzalo y al "activo" tejido asociativo que forman los diferentes colectivos implicados.

En este sentido, ha destacado que ha tenido la oportunidad de visitar Villagonzalo en los últimos años y que se pueden ver pendones colgando de balcones y ventanas o la implicación de los vecinos ante una fiesta "tan importante", que cuenta con la colaboración de la Diputación de Badajoz, en concreto a través de una convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones sin fines de lucro del Área de Identidad Cultural para que se celebren actividades educativas, culturales o fiestas, y a la que se ha acogido la Asociación Cultural 1588 'El Privilegio de Villazgo'.

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