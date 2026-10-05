El servicio de limpieza del edificio La Paz de la Junta en Mérida convoca huelga indefinida a partir del 13 de octubre

MÉRIDA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Extremadura (FeSMC-UGT Extremadura) ha informado de la convocatoria de una huelga indefinida a partir del próximo 13 de octubre en el servicio de limpieza del Edificio de Servicios Administrativos 'La Paz', en Mérida, ante el impago de salarios, la "incertidumbre laboral" y las "consecuencias" que la nueva licitación del servicio puede tener sobre el empleo y las jornadas de la plantilla.

En concreto, UGT cifra en dos meses los salarios pendientes de abono, una situación que está generando una "grave incertidumbre económica" entre la plantilla de Realan Services, S.L. y sus familias.

A esta situación se suma la nueva licitación promovida por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura cuyos pliegos contemplan un servicio con 12 puestos de trabajo y una organización de 40 horas diarias. El presupuesto base de licitación asciende a 372.479,67 euros, sin IVA, para un contrato de dos años. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 6 de octubre de 2026.

UGT advierte de que las condiciones planteadas en la nueva licitación generan una "seria preocupación" entre la plantilla por el mantenimiento del empleo y de las jornadas actuales.

Según se trasladó a los trabajadores y quedó recogido en el acta de la asamblea celebrada el pasado 22 de septiembre, existe "preocupación" por la "posible pérdida" de tres puestos de trabajo y por la reducción de jornada que podría afectar al resto de la plantilla.

Desde FeSMC-UGT Extremadura reclaman el abono inmediato de las cantidades salariales pendientes y que, en adelante, los salarios se abonen de forma puntual y regular.

Asimismo, exigimos garantías para el mantenimiento del empleo y que no se produzca una reducción de las jornadas y condiciones laborales actuales, indica el sindicato en una nota de prensa.

UGT considera que la Administración autonómica, como órgano de contratación del servicio, debe implicarse, dentro de sus competencias, en la búsqueda de una solución y garantizar que la contratación pública "no termine trasladando sus efectos negativos sobre las condiciones laborales de las personas que prestan el servicio".

Por ello, UGT reclama tanto a la empresa como a la Administración regional que actúen "con responsabilidad" y que se encuentre una solución que permita "regularizar los salarios pendientes, garantizar el empleo y mantener unas condiciones laborales dignas".

UGT ha iniciado las actuaciones correspondientes ante el Servicio de Mediación y Arbitraje de Extremadura (FRLEX), dentro del procedimiento previo a la huelga, con el objetivo de alcanzar una solución al conflicto.

La plantilla realizará además una concentración el próximo martes, 13 de octubre, coincidiendo con el inicio de la huelga indefinida, de 15,00 a 16,30 horas, a las puertas del Edificio de Servicios Administrativos 'La Paz', situado en la Avenida de las Comunidades, s/n, de Mérida.

La concentración tendrá como objetivo visibilizar públicamente la situación que atraviesa la plantilla, reclamar el pago de los salarios pendientes y exigir garantías de continuidad del empleo y de las jornadas. La misma se desarrollará de manera pacífica y ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno.

UGT defiende que estos trabajadores "no pueden convertirse en quienes soporten las consecuencias de los problemas económicos de la empresa ni de las condiciones de una nueva contratación pública".

La plantilla ha mostrado su voluntad de diálogo y negociación. No obstante, en caso de no llegar a una "solución efectiva", UGT mantendrá la convocatoria de huelga indefinida a partir del 13 de octubre.