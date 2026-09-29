Los servicios de Neurocirugía de Badajoz y Cáceres contarán con neuronavegadores para operaciones de cerebro y columna

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, informa en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Neurocirugía de las Áreas de Salud de Badajoz y Cáceres contarán con dos neuronavegadores para realizar intervenciones quirúrgicas de cerebro y columna.

Para ello, el Consejo de Gobierno ha autorizado al SES a adquirir, mediante contratación centralizada, material protésico, cervical, craneal y de columna, con aportación de dos neuronavegadores, aspirador ultrasónico, microscopio y módulo de fluorescencia tumoral para ambos servicios de neurocirugía y por importe de más de 10,7 millones de euros.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha señalado que la incorporación de esta tecnología de "última generación" va a mejorar los resultados de cientos de intervenciones de cerebro y de columna.

Así, ha explicado que los neuronavegadores son unos dispositivos actúan como un GPS y, a través de imágenes tridimensionales, guían a los neurocirujanos para que puedan operar con mayor precisión.

De este modo, permiten realizar cirugías menos invasivas y reducen el uso de los rayos X, con lo que disminuye la exposición a radiación tanto de los pacientes como de los profesionales.

Además, favorecen recuperaciones "mucho más rápidas" y evitan, en muchos de los casos, que esos pacientes tengan que ser sometidos a una segunda intervención.

"Son, en definitiva, dispositivos médicos modernos con los que vamos a garantizar que nuestros profesionales realicen intervenciones complejas, con mayor seguridad y con mucha más precisión", ha subrayado Manzano en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

(Mäs información en Europa Press)