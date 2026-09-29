Los servicios de Neurocirugía de Badajoz y Cáceres contarán con neuronavegadores para operaciones de cerebro y columna

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, informa en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno
La portavoz de la Junta, Elena Manzano, informa en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA
Europa Press Extremadura
Publicado: martes, 29 septiembre 2026 13:40
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   MÉRIDA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Los servicios de Neurocirugía de las Áreas de Salud de Badajoz y Cáceres contarán con dos neuronavegadores para realizar intervenciones quirúrgicas de cerebro y columna.

   Para ello, el Consejo de Gobierno ha autorizado al SES a adquirir, mediante contratación centralizada, material protésico, cervical, craneal y de columna, con aportación de dos neuronavegadores, aspirador ultrasónico, microscopio y módulo de fluorescencia tumoral para ambos servicios de neurocirugía y por importe de más de 10,7 millones de euros.

   La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha señalado que la incorporación de esta tecnología de "última generación" va a mejorar los resultados de cientos de intervenciones de cerebro y de columna.

   Así, ha explicado que los neuronavegadores son unos dispositivos actúan como un GPS y, a través de imágenes tridimensionales, guían a los neurocirujanos para que puedan operar con mayor precisión.

   De este modo, permiten realizar cirugías menos invasivas y reducen el uso de los rayos X, con lo que disminuye la exposición a radiación tanto de los pacientes como de los profesionales.

   Además, favorecen recuperaciones "mucho más rápidas" y evitan, en muchos de los casos, que esos pacientes tengan que ser sometidos a una segunda intervención.

   "Son, en definitiva, dispositivos médicos modernos con los que vamos a garantizar que nuestros profesionales realicen intervenciones complejas, con mayor seguridad y con mucha más precisión", ha subrayado Manzano en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

(Mäs información en Europa Press)

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