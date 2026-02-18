El SES administra 273.396 dosis de la vacuna de la gripe, 14.795 más que en la campaña anterior

La AEV convoca la quinta edición de las becas VaCredita para impulsar la calidad en las unidades de vacunación - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha administrado en la campaña 2025/26 un total de 273.396 dosis de la vacuna de la gripe, 14.795 más que en la campaña anterior.

La campaña de vacunación se ha desarrollado en Extremadura "con éxito" y dentro de una "estrategia coordinada" que ha incorporado nuevas vacunas y una inversión que supera los 7,5 millones de euros.

La directora general de Salud Pública, Yolanda Márquez, ha realizado un balance de la campaña y ha destacado que el dispositivo ha funcionado con "plena coordinación" entre equipos y recursos y se ha consolidado un modelo de prevención "eficaz y orientado" a la protección de la salud pública.

Además, ha señalado que este esfuerzo ha permitido al SES mejorar las coberturas vacunales, facilitar la inmunización de la ciudadanía estableciendo puntos de vacunación de tarde y reducir el impacto de las infecciones respiratorias en la región.

VACUNACIÓN DE GRIPE Y COVID

Durante la campaña de vacunación frente a la gripe estacional 2025/26 se han administrado un total de 273.396 dosis, lo que supone una cobertura del 57,46 por ciento de la población diana.

Son 14.795 dosis más administradas que en la campaña anterior, cuando se registraron 258.601 dosis y los datos definitivos se remitirán al Ministerio en el informe anual de la Campaña de Vacunación de Otoño.

Hay que destacar, además, la "excelente acogida" de las jornadas de vacunación realizadas en horario de tarde, ya que en estas ocho jornadas se alcanzaron un total de 9.808 dosis administradas.

Por grupos de edad, se han vacunado 184.793 personas de 60 o más años, lo que supone un 52,24 por ciento de la población diana; y 70.890 personas pertenecientes a grupos de riesgo menores de 60 años, un 63,73 por ciento. Entre 6 meses y 5 años se han administrado 17.595 dosis, lo que supone un 45,52 por ciento de cobertura en esa franja de edad.

Hay que destacar la alta cobertura de los profesionales sanitarios y sociosanitarios, toda vez que se han registrado un total de 13.661 dosis, lo que representa un 73,32 por ciento de la población diana.

Por otra parte, el total de vacunas frente a la Covid-19 que se han administrado han sido de 105.464, lo que representa una cobertura sobre la población diana de un 37,51 por ciento.

Desglosado por grupos de edad, la mayor cobertura se encuentra en personas de 80 o más años con 36.773 dosis administradas, es decir un 42,26 por ciento; mientras que en la población diana mayor de 70 años se ha alcanzado el 36,05 por ciento de cobertura, con 69.851 dosis.

En aquellas personas menores de 69 años pertenecientes a grupos de riesgo la cobertura ha sido del 40,74 por ciento, con 35.613 dosis, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

VACUNACIÓN DE VRS INFANTIL Y ADULTOS

La inmunización frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en la población infantil comenzó el pasado 1 de octubre y aún sigue vigente. Esta campaña está dirigida a niños nacidos entre el 1 de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, y a aquellos con patologías de riesgo menores de 2 años.

Hasta la fecha, se han administrado 5.487 dosis, superando el 97 por ciento de cobertura total.

En concreto, menores de 2 años con patologías de riesgo se han administrado 149 dosis, lo que supone una inmunización del 96,75 por ciento.

Respecto a la vacunación de VRS en adultos que comenzó el pasado 10 de noviembre, se han administrado un total de 9.522 dosis, de las cuales, 9.344 han sido a adultos de 60 y más años institucionalizados en residencias o centros sociosanitarios, lo que supone un 65,64 por ciento de la población diana. El resto, corresponde a pacientes con pacientes con trasplante pulmonar.

"Con una estrategia coordinada, nuevas vacunas adaptadas y una inversión que supera los 7,5 millones de euros, el SES ha conseguido mejorar las coberturas, facilitar el acceso y reducir el impacto de las infecciones respiratorias en la región", ha valorado el Ejecutivo regional.