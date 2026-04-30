El SES cita a más de 8.800 extremeñas para hacerse mamografías en mayo dentro del programa de detección precoz de cáncer

Archivo - Un estudio señala al IMC como un factor predictivo de la eficacia de la quimioterapia adyuvante en el cáncer de mama - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha citado a más de 8.800 mujeres de la región para realizarse mamografías durante el mes de mayo, dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama.

Más de 4.500 usuarias están citadas para realizarse la prueba en las tres unidades móviles con que cuenta este Programa, que visitarán este mes doce poblaciones de la región. El resto, más de 4.300 mujeres de las localidades más pobladas, serán examinadas en los centros de Atención Especializada del SES, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Las unidades móviles iniciarán sus recorridos el próximo lunes, 4 de mayo, en la localidad pacense de Garbayuela, y continuarán después sus itinerarios en Siruela, Bohonal de Ibor, Trujillo, Garlitos, Moraleja, Peñalsordo, Zarza-Capilla, Cabeza Del Buey, Valdelacalzada, Vegaviana y La Moheda de Gata.

También están citadas las usuarias de otras 18 pequeñas poblaciones, que deberán desplazarse a alguna de las localidades mencionadas anteriormente para realizarse las mamografías en las unidades móviles. Es el caso de las mujeres de Baterno, Tamurejo, Risco, Sancti-Spiritus, Capilla, Almorchón, Campillo de Deleitosa, Fresnedoso de Ibor, Garvín, Mesas de Ibor, Peraleda de San Román, Huelaga, Aldea del Obispo, Belén, Huerta de la Magdalena, Pago de San Clemente, Huerta de Ánimas y Puerto de Santa Cruz.

Las mujeres residentes en núcleos urbanos que participarán durante el mes de mayo en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama serán atendidas en los centros de Atención Especializada de Badajoz (1491), Cáceres (945), Coria (96), Don Benito-Villanueva (617), Zafra (96), Mérida (537), Navalmoral de la Mata (160), Plasencia (396) y Talarrubias (26).

El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Extremadura, que se viene desarrollando desde 1998, se dirige a todas las mujeres de 47 a 69 años residentes en la región, y a aquellas de 40 a 46 años con antecedentes de cáncer de mama en primer grado.