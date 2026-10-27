El SES confirma 16 casos de legionela en Cáceres con seis pacientes hospitalizados, uno de ellos en Coria

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CÁCERES 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado 16 casos de legionela en la provincia de Cáceres, de los que seis pacientes permanecen hospitalizados, cinco de ellos en el Complejo Hospitalario Universitario de la capital cacereña, y uno en el Hospital de Coria.

Todos presentan una evolución favorable, pese a contar con patologías previas, y está previsto que dos de ellos reciban el alta a lo largo del día de este martes, según la información facilitada por la gerente del SES, Encarna Solís,

Solís ha explicado que actualmente no es un brote, dado que no está confirmada una misma fuente de infección, y se trata de una agregación de casos comunitaria --dos o más casos que están relacionados geográficamente según el lugar de residencia, trabajo, u otras actividades o visitas, y que iniciaron síntomas en un plazo de hasta 3 meses--.

En relación con la situación actual, se están aplicando las actuaciones de vigilancia epidemiológica y ambiental previstas en dicho plan, con el objetivo de descartar o identificar posibles fuentes de exposición y determinar si estas pudieran estar relacionadas con el ámbito domiciliario o comunitario.

Además, se han revisado todas las instalaciones que se han identificado como posibles puntos de exposición, y "hasta la fecha, no puede establecerse ninguna vinculación epidemiológica o ambiental concluyente entre los casos detectados, por lo que las investigaciones continúan abiertas conforme a los protocolos de vigilancia establecidos."

MENSAJE DE TRANQUILIDAD

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha lanzado un mensaje de tranquilidad ante los casos de legionela detectados en la ciudad, y ha destacado que se mantiene una coordinación permanente con el Servicio Extremeño de Salud (SES) y con la Dirección de Salud Pública de la Gerencia del Área de Cáceres, mientras continúan las investigaciones para determinar si existe alguna relación entre los casos.

Mateos ha señalado que, según la información trasladada por Salud Pública, hasta el momento no se ha establecido ninguna relación geográfica ni familiar entre casos, "por lo que no existe ningún brote". En este sentido, ha pedido prudencia y tranquilidad a los vecinos mientras avanzan las investigaciones epidemiológicas.

"Estamos en continua coordinación con el Servicio Extremeño de Salud y con el director de Salud Pública de la Gerencia del Área de Cáceres. La investigación y el seguimiento están abiertos y será el SES quien informe de forma detallada", ha indicado.

Mateos ha recordado que el Consistorio cuenta desde hace un par de años con un protocolo específico para abordar este tipo de situaciones, que contempla actuaciones preventivas y de seguimiento.

En relación con las fuentes públicas, el alcalde ha aclarado que no se ha detectado hasta la fecha ningún resultado positivo por legionela en las fuentes de la ciudad, por lo que no ha sido necesario cerrar ninguna, aunque el géiser del lago del parque del Rodeo permanece inactivo por precaución.