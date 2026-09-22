El SES confirma cuatro nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

Archivo - Mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÉRIDA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado cuatro nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, tres de los cuales han precisado ingreso.

Se trata de tres mujeres y un hombre de 45, 53, 63 y 82 años, de los municipios de Don Benito, Santa Amalia y Valdivia, pertenecientes todos ellos al área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena.

En total, se han registrado 59 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y dos personas han fallecido, ha informado la Junta en nota de prensa.

En este momento, siete pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, tres en el Hospital Universitario de Cáceres y uno en el Hospital de Mérida.

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