El SES confirma tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

Archivo - Mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÉRIDA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, tres varones de 49, 69 y 77 años, respectivamente, de los municipios de Santa Amalia y Villanueva de la Serena, de los cuáles uno de ellos ha precisado ingreso.

Con estos tres, en total se han registrado 51 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y dos fallecidos. En este momento hay siete pacientes hospitalizados, tres en Don Benito-Villanueva, otros tres en el Universitario de Cáceres y uno en el Hospital de Mérida.

Ante esta situación, el SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras. El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.