El SES contratará por 13,8 millones de euros el transporte sanitario mediante helicóptero para el periodo 2026/29

Archivo - Helicóptero del SES - SES - Archivo

MÉRIDA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) contratará el servicio de transporte sanitario aéreo mediante helicóptero por un importe de 13.820.571,62 euros para el período 2026-29.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes esta contratación, que es necesaria para "garantizar la accesibilidad de toda la población al sistema de salud, reduciendo las disparidades entre áreas urbanas y rurales", así como para asegurar que los profesionales sanitarios "tengan acceso rápido y dispongan de los recursos necesarios para atender las necesidades asistenciales del paciente".

En concreto, el servicio de transporte aéreo se desarrollará en el ámbito geográfico regional, si bien, dentro de las responsabilidades y actuaciones del Centro 112 de Extremadura, puede incluir otros territorios nacionales.

Así, este servicio de transporte sanitario aéreo contempla el traslado en emergencias de personal sanitario y sus equipos hasta la zona más próxima al lugar donde se encuentre la emergencia sanitaria, y traslado de paciente al centro sanitario designado por el 112.

También incluye el transporte programado de pacientes (traslados secundarios) y el transporte de órganos, medicamentos, plasma, sangre, muestras biológicas, material para tratamientos de medicina nuclear o cualquier otro tipo de material o equipamiento de índole sanitaria cuya urgencia sea determinada por el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

Finalmente, también contempla la participación en actividades formativas, simulacros y otros servicios esporádicos de corta duración indicados por el SES o/y CAUE 112.

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA SOLEDAD

Por otra parte, el consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio entre la Consejería de Salud y Servicios Sociales, a través del Sepad, el Ayuntamiento de Almendralejo y el Consorcio Asistencial de Almendralejo con el fin de "diseñar, implementar y desarrollar un programa de acompañamiento a la soledad en este municipio".

El programa tiene como objetivo ofrecer servicios de proximidad que complementen los ya existentes, dirigidos a personas mayores que se encuentren en situación de soledad no deseada y vulnerabilidad.

Su propósito es "garantizar unas condiciones de vida dignas, prevenir en la medida de lo posible la institucionalización y promover la autonomía personal", respetando siempre las decisiones de los usuarios y sus familias.

Entre otros objetivos, se pretende evitar situaciones de aislamiento social fomentando el mantenimiento de las relaciones sociales a través de acciones ajustadas a las capacidades de la persona; minimizar el impacto psicosocial de las situaciones de soledad no deseada en la persona mayor; aliviar la sobrecarga de los familiares en la atención a la persona mayor, procurando servicios de apoyo/acompañamiento, y ofrecer un servicio de apoyo y orientación a la familia en el desempeño de su rol como agente dispensador de cuidados.

La Consejería de Salud y Servicios Sociales aportará 214.472 euros para la financiación del programa.