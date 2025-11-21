El SES mantiene la campaña de vacunación de gripe y covid por la tarde y sin cita previa por tercera semana seguida

Archivo - Una sanitaria prepara una vacuna - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) mantiene la campaña de vacunación de gripe y covid en horario de tarde y sin cita previa por tercera semana consecutiva. La atención se ofrecerá desde las 16,30 hasta las 19,30 horas.

Volverá a vacunarse en horario de tarde el lunes 24 y el jueves 27 en el CS Valdepasillas de Badajoz.

En el centro de salud La Data de Plasencia, el centro de salud de Navalmoral de la Mata, el centro de salud Don Benito Este, el centro de salud Villanueva Sur, el centro de salud Urbano III de Mérida, el centro de salud San José de Almendralejo, y el centro de salud Zona Centro de Cáceres la vacunación de tarde será exclusivamente el jueves 27.

Durante las vacunaciones de tarde de las dos semanas anteriores se han administrado 7.394 dosis.

Los interesados en acudir a esta vacunación por la tarde deben portar su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista, recuerda en nota de prensa la Junta de Extremadura.

El objetivo de esta medida es favorecer la conciliación y el acceso a la inmunización. Además de las personas adultas, también se van a poder vacunar frente a la gripe los niños entre seis meses y cinco años.

Los menores entre dos y cinco años reciben una vacunación intranasal adquirida por el SES. Para quienes recibieron su última dosis de Covid-19 o pasaron la enfermedad, deben respetar un intervalo mínimo de tres meses antes de recibir una nueva dosis.

El SES insta a todos los extremeños a aprovechar esta oportunidad para la vacunación, ya que la inmunización es clave para proteger a las familias y comunidades durante esta temporada de virus.