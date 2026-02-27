Siete detenidos y 37 investigados por irregularidades en la limpieza en el transporte de animales en Cáceres

Un agente de la Guardia Civil junto a un camión. - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a siete personas, y ha investigado a otras 37, por supuestos delitos de falsedad documental tras una investigación relacionada con el funcionamiento de los centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de animales ubicados en la provincia de Cáceres.

Las investigaciones comenzaron a finales del año 2024, al detectarse determinadas irregularidades relacionadas con la expedición de certificados de limpieza y desinfección de los vehículos destinados a este fin, que motivaron la realización de actuaciones policiales para tratar de esclarecer los hechos.

Según la Guardia Civil, el responsable del centro de limpieza y desinfección "expedía un certificado a los vehículos objeto del tratamiento, constatándose que esos vehículos no accedían al centro" y, en otros casos, accedían, pero "no se le realizaba tratamiento alguno".

A su vez, el conductor o transportista "se beneficiaban del certificado expedido, a sabiendas de que el vehículo no había recibido el preceptivo tratamiento de limpieza y desinfección", indica la Benemérita en una nota de prensa.

Como resultado de esta investigación, se ha procedido a la detención de siete de los responsables de las operaciones de limpieza y desinfección de los centros y a la investigación penal de 37 conductores y transportistas de vehículos objeto de las limpiezas y desinfecciones, instruyéndose diligencias que han sido remitidas a la autoridad judicial competente en las localidades de Cáceres, Plasencia, Coria y Trujillo.

Además de las infracciones penales, se han detectado un total de 174 infracciones administrativas, que han sido remitidas al Servicio de Sanidad Animal de la Junta de Extremadura, por si fueran constitutivas de sanción.

La Guardia Civil recuerda que la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, establece la obligatoriedad de que los vehículos de transporte de animales, una vez realizada la descarga de los mismos, además de someterse a una limpieza de residuos sólidos, deben ser lavados y desinfectados, en el centro de limpieza y desinfección más cercano habilitado para tal fin, expidiéndose tras ello un justificante de la labor realizada, que ha de acompañar al transporte.

La limpieza y desinfección de vehículos utilizados para el transporte de animales vivos adquiere "gran importancia" sanitaria debido al riesgo de aparición, desarrollo y diseminación de enfermedades o epizootias, suponiendo los desplazamientos de estos vehículos un riesgo en la difusión y propagación de las enfermedades infecto-contagiosas de los animales.