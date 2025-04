Sindicatos docentes piden a la Junta respuesta a su propuesta de homologación salarial y no descartan la huelga

MÉRIDA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este miércoles, día 30, frente a las puertas de Presidencia de la Junta de Extremadura, en Mérida, para reclamar a la Consejería de Educación que responda a la propuesta de homologación salarial planteada por los sindicatos.

Así, y en el caso de continuar sin obtener respuesta a su propuesta, los sindicatos adoptarán un calendario de actuación con medidas "más contundentes" que las tomadas hasta la fecha, sin descartar "ninguna", entre ellas una posible huelga, hasta llegar incluso a un final de curso que no sea "tranquilo" en Extremadura.

"Exigimos e instamos a una oferta, a una respuesta de reunión y en el caso de que no se nos responda de ninguna manera vamos a organizar un calendario con medidas mucho más contundentes y no descartamos ninguna entre ellas... Desde luego es muy probable si seguimos en esta línea que el final de curso en Extremadura no sea un final de curso tranquilo", ha apuntado en declaraciones a los medios durante la concentración --convocada por CSIF, ANPE, CCOO, UGT y PIDE-- la portavoz intersindical, Ana Bravo.

Según ha recordado, el pasado 11 de abril los sindicatos solicitaron a la Consejería de Educación una reunión para abordar la cuestión y el viernes pasado recordaron la petición mediante un correo electrónico, pero no han recibido respuesta "hasta fecha de hoy", pese a que la propuesta de homologación salarial realizada por las organizaciones sindicales es "digna".

"Nosotros hemos hecho una propuesta de homologación salarial digna para nuestra comunidad y la contrapropuesta que hasta el momento tenemos por parte de la consejería no se acerca ni por mucho a esta cantidad, ni siquiera a una homologación salarial real", ha explicado Ana Bravo, quien ha rehusado concretar a los medios las cifras que se están manejando.

De este modo, exigen una respuesta por parte de la consejería para que se reúna con los sindicatos, una respuesta a la propuesta de homologación salarial que éstos han hecho, y en el caso de que no se produzca adoptarán "unas medidas más contundentes, preparando un calendario de actuación". "Y ya auguramos un final de curso nada tranquilo en Extremadura", ha remarcado.