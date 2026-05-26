Los sindicatos educativos piden a la Junta fecha para reunirse antes de fin de curso y retomar la homologación salarial

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura, Tomás Rodríguez, y la secretaria de Personal de Apoyo Educativo, Visi Vázquez, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública han registrado recientemente un escrito en el que solicitan a la Consejería de Educación una fecha reunirse "antes de final de curso" y retomar la negociación sobre la homologación salarial docente en Extremadura.

"Entendemos que la reunión se debe producir antes de final de curso, que es un tema que tenemos que volver a retomar", ha señalado al respecto el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura, Tomás Rodríguez, quien ha recordado que el actual Gobierno regional es continuidad del anterior de María Guardiola y que, por tanto, "conoce" la reclamación sindical y "puede empezar a abordar y trabajar con las organizaciones sindicales con carácter inmediato".

A preguntas de los medios en rueda de prensa este martes en Mérida, Rodríguez ha adelantado, al respecto, que los sindicatos están trabajando en un acuerdo entre ellos en cuanto a las cifras que reclamarán a la Junta, entendiendo en todo caso que éstas se deben "actualizar" para alcanzar la homologación con otras CCAA que sí que han venido introduciendo mejoras en esta temática desde 2024.

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