Los sindicatos mantienen las movilizaciones para la equiparación salarial tras la reunión "informal" con la Junta

MÉRIDA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

CSIF, UGT y CCOO han decidido mantener el calendario de movilizaciones para alcanzar la equiparación salarial de los empleados públicos de la Administración General de la Junta y del Servicio Extremeño de Salud después de la reunión "informal" mantenida en la tarde de este pasado lunes, día 21, en Cáceres con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano.

Las tres organizaciones, a la espera de que las cantidades se puedan concretar en un siguiente encuentro, consideran "positiva" la "intención" expresada por la consejera de "trabajar" por la homologación salarial en la Administración General, pero rechazan de forma "rotunda" que, "al menos por el momento, no se tenga voluntad de negociar sobre el personal del SES".

Se trata, por tanto, de un "avance", pero "sin duda lejos del reconocimiento y la justicia que se merecen todos los empleados públicos de la Junta", cuyas retribuciones --indican los sindicatos-- han estado durante años por debajo del 20 por ciento de media con respecto a otras comunidades autónomas.

Ante esta situación, en nota de prensa CSIF, UGT y CCOO explican que mantienen "intacto" el calendario de movilizaciones anunciado de forma conjunta por las tres organizaciones sindicales representadas en la Mesa General de Negociación, y que fijaba para este próximo jueves, día 24, una concentración, a partir de las 09,00 horas, a las puertas de la Asamblea de Extremadura, en Mérida, una vez que la semana pasada ya se buscó el "respaldo" de los grupos parlamentarios.

Seguidamente, y si no se producen "avances significativos" en las próximas fechas, las organizaciones sindicales convocarán concentraciones en todos los centros de trabajo de la Junta los días 1, 8,15 y 22 de octubre y, si tampoco para estas fechas hay medidas "concretas", tendrá lugar el 29 una "gran concentración" ante la Presidencia del Ejecutivo regional, y una huelga general en las administraciones públicas de la Junta para el día 11 de noviembre.