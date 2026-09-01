El sorteo de la Bonoloto de este lunes deja un premio de 25.500 euros en Bodonal de la Sierra

Despacho receptor de Loterías en Bodonal de la Sierra. - LOTERÍAS

MÉRIDA/MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un boleto validado en la localidad cacereña de Bodonal de la Sierra ha sido agraciado con un premio de más de 25.500 euros en el sorteo de la Bonoloto de este pasado lunes, 31 de agosto.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 31 de agosto, ha estado formada por los números 13, 25, 30, 35, 38, 43. El número complementario es el 8 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.031.449 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes. De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes, que recibirán 25.504 euros, uno de ellos en el despacho receptor sito en Avenida de la Constitución, número 40, de Bodonal de la Sierra.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 67 boletos acertantes, que recibirán 952 euros. De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 3.755 boletos acertantes, que recibirán 25 euros. Asimismo, de Quinta Categoría (3 aciertos) existen 69.137 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.