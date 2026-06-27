El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja parte de un primer premio en Mérida

Una administración de lotería. (Foto de archivo) - Europa Press

MÉRIDA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 27 de junio, ha dejado parte de un primer premio, que ha repartido 600.000 euros al número 33.478, en Mérida, según datos de Loterías y Apuestas del Estado.

Concretamente, el número del primer premio con las mencionadas cifras ganadoras se ha consignado, entre otros puntos, en la Administración número 7 de Mérida, ubicada en la calle Graciano, 24.

Este primer premio también se ha vendido en Santa Marta de Tormes (Salamanca), Roquetas de Mar (Almería), Barcelona, Borriol (Castellón), Córdoba, Fernán Núñez (Córdoba), Ferrol (A Coruña), Navas de San Juan (Jaén), Arucas (Las Palmas), Ciempozuelos (Madrid) y Utrera (Sevilla).