El sorteo de La Primitiva de este jueves deja un premio de 71.000 euros en Alcuéscar

Despacho receptor de loterías de Alcuéscar donde se ha validado el premio de La Primitiva de este jueves. - LOTERÍAS
MÉRIDA/MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un boleto validado en Alcuéscar (Cáceres) ha sido agraciado con 71.000 euros en el sorteo de La Primitiva celebrado este pasado jueves, 17 de septiembre, al tratarse de uno de los tres premiados de segunda categoría (cinco aciertos+complementario).
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 17 de septiembre, ha estado formada por los números 25, 19, 20, 24, 43 y 46. El número complementario es el 47, el reintegro el 8 y el Joker, 1024255. La recaudación ha ascendido a 11.037.838 euros.
En este sorteo no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 21.000.000 de euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en el despacho receptor nº19.730 de Alcuéscar, sito en la avenida de la Constitución, 40, , en Borox (Toledo) y Rafelcofer (Valencia).