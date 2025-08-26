El sorteo de La Primitiva de este lunes deja un premio de casi 800.000 euros en Cáceres

Despacho de loterías en Cáceres. - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

CÁCERES/MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un boleto sellado en Cáceres ha sido agraciado con un premio de 787.541,54 euros en el sorteo de La Primitiva celebrado este pasado lunes, 25 de agosto.

La apuesta, única acertante de Primera Categoría (seis aciertos), ha sido validado en el Despacho Receptor número 19.090 de Cáceres, situado en Pierre de Coubertin, 12 - L-3.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 25 de agosto, ha estado formada por los números 16, 06, 07, 39, 26 y 49. El número complementario es el 17, el reintegro el 9 y el Joker, 7780963. La recaudación ha ascendido a euros 6.854.797,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 62.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen siete boletos acertantes.