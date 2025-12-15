El Sueldazo Fin de Semana de la ONCE deja un premio de 240.000 euros en Villagonzalo (Badajoz)

El vendedor de la ONCE Jonatan Lozada Paredes - ONCE

MÉRIDA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Sueldazo Fin de Semana de la ONCE ha dejado un premio de 240.000 euros en Villagonzalo (Badajoz) en el sorteo celebrado el pasado sábado, 13 de diciembre, día de Santa Lucía (patrona de la ONCE), en el que además se ha celebrado el 87º aniversario de la entidad.

Jonatan Lozada Paredes, vendedor de la ONCE desde 2024, ha sido quien ha llevado la suerte al municipio de Villagonzalo con la venta del cupón del número 60492, serie 002, en el sorteo del sábado 13 de diciembre.

Dicho número ha sido remiado con 24.000 euros el primer año, más 2.000 euros al mes durante 9 años, lo que hace un total de 240.000 euros, informa en nota de prensa ONCE.