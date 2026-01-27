Suspendidas las clases este miércoles en Extremadura ante las alertas por lluvia, viento y nieve

Alertas en Extremadura para el 28 de enero - AEMET

MÉRIDA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha suspendido las clases este miércoles, 28 de enero, en horario de mañana, en todos los centros educativos de Extremadura debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas, con lluvias intensas, nieve y fuertes rachas de viento.

Cabe destacar que para este miércoles se han activado avisos de nivel amarillo y naranja por lluvias, con precipitaciones que podrían alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y acumulados de hasta 200 litros, así como por vientos superiores a los 90 kilómetros por hora.

Además, se mantienen avisos por nevadas en el norte de la provincia de Cáceres, con acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas en cotas superiores a los 600 metros.

Apunta el Ejecutivo regional que la evolución del fenómeno meteorológico "hace imposible delimitar con precisión las zonas más afectadas y garantizar la seguridad en los desplazamientos".

Por este motivo, la decisión sobre la actividad lectiva en horario de tarde se adoptará en función de la evolución de la situación meteorológica, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

La suspensión de las clases "tiene como principal objetivo "salvaguardar la integridad de los alumnos", y ha sido comunicada a los equipos directivos y a las familias a través de la plataforma Rayuela.