Un taller de la Biblioteca de Montijo combina libros e impresión 3D para acercar la lectura a jóvenes de 12 a 17 años

Archivo - Cartel del taller que organiza la Biblioteca de Montijo para acercar la lectura y la impresión 3D a jóvenes de 12 a 17 años. - BIBLIOTECA PÚBLICA DE MONTIJO - Archivo

MONTIJO (BADAJOZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Biblioteca Pública Municipal María Jesús Rodríguez Villar de Montijo va a organizar un taller dirigido a jóvenes de entre 12 y 17 años que combina la lectura, la creatividad y la impresión 3D como herramientas para acercar nuevas formas de relación con los libros y la cultura a los adolescentes.

La actividad se desarrollará los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, en horario de mañana, aprovechando los primeros días de las vacaciones de Semana Santa, y habrá una última sesión el 13 de abril, en horario de tarde, según ha especificado la biblioteca en un comunicado.

La propuesta tiene el objetivo de ofrecer una actividad en la que los participantes puedan descubrir cómo las historias, personajes, escenarios y elementos presentes en los libros "pueden ir más allá del papel y convertirse en creaciones tangibles mediante el uso de la impresión 3D".

Así, a lo largo de las diferentes sesiones, los asistentes explorarán el catálogo digital de la biblioteca, se acercarán a distintas obras y universos narrativos y trabajarán sobre la idea de transformar en objetos reales aquellos elementos que surgen de la lectura y de la imaginación. De este modo, el taller plantea una experiencia en la que conviven el fomento lector, la competencia digital y la creatividad.

Las plazas del taller son limitadas y la participación requiere inscripción previa, a través de un formulario habilitado por la propia biblioteca.