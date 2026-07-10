La tarjeta sanitaria virtual ya está operativa en el Servicio Extremeño de Salud y en las farmacias de la región

Tarjeta sanitaria virtual en Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tarjeta sanitaria virtual ya está disponible en toda Extremadura como versión digital de la tarjeta sanitaria física. Puede utilizarse tanto en los centros sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES), como en las oficinas de farmacia de la región, mediante la presentación de un código QR generado desde la aplicación CSOnline y/o en su versión web.

La TSV cuenta con la misma validez legal que la tarjeta sanitaria física (que sigue estando plenamente operativa) y contribuye a mejorar la experiencia de la ciudadanía en sus gestiones sanitarias, facilitando un acceso "más ágil" y "cómodo" a los servicios de salud.

Para acceder a esta funcionalidad, es necesario tener instalada y actualizada en el teléfono móvil la aplicación Centro de Salud Online, disponible de forma gratuita para dispositivos Android e iOS y/o utilizar su versión web.

Además, los usuarios deben identificarse mediante un sistema seguro y homologado, como el Certificado Digital, el DNI electrónico (DNIe) o el sistema Cl@ve, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

En los distintos puntos de atención sanitaria del SES (hospitales, centros de salud, consultorios y Puntos de Atención Continuada) el personal podrá leer el código QR a través de los lectores ópticos integrados en los puestos de trabajo.

Así se identifica de forma automática, unívoca y en tiempo real al paciente dentro del sistema informático de gestión corporativa JARA, agilizando los procesos de admisión y atención.

Del mismo modo, en las farmacias de Extremadura, los usuarios podrán presentar el código QR de la TSV para acceder a la receta electrónica, con la misma operatividad que la tarjeta sanitaria física.

Con esta iniciativa, la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia continúa avanzando en su estrategia de transformación digital.

Esta medida se alinea con las "prioridades" del Gobierno de María Guardiola para "modernizar" los servicios públicos, "mejorar" su accesibilidad y ofrecer herramientas "más ágiles, seguras y eficientes" que "simplifiquen" la relación de la ciudadanía con la administración.