Teatro, naturaleza, estrellas y mercados conforman la 'Primavera de leyenda' que se celebra en junio en Las Hurdes

Archivo - Cartel del programa La Primavera de Leyenda 2026 que se celebra en la comarca de las Hurdes. - ASOCIACIÓN ATHUR - Archivo

PLASENCIA (CÁCERES), 9 (EUROPA PRESS)

La feria 'Primavera de leyenda' continuará en junio en la comarca cacereña de Las Hurdes con dos nuevos fines de semanas llenos de actividades, incluyendo mercados artesanales, catas, observación de estrellas, representaciones teatrales y rutas por la naturaleza.

Tras su primer fin de semana, organizado en Pinofranqueado del 17 al 19 de abril, la feria culminará con dos nuevas citas en junio: del 5 al 7 de junio en Ríomalo de Abajo y del 19 al 21 de junio en Casar de Palomero, de tal manera que el broche final de la celebración coincidirá con el solsticio de verano, según destaca la Asociación de Turismo de Las Hurdes (Athur), organizadora del evento, en un comunicado.

En Ríomalo de Abajo, la feria se concentrará en el mítico meandro del Melero, en el parking previo a la bajada a este enclave natural. El viernes, 5 de junio, el programa arracará con 'Primavera bajo las estrellas', un encuentro para observar el cielo limpio de Las Hurdes a través de una experiencia astronómica en un lugar único, rodeado de naturaleza y sin ninguna contaminación lumínica.

Ya el sábado 6 de junio, desde las 10,00 horas, los visitantes podrán disfrutar de una degustación de 'hijuelas con miel' y del mercado artesanal, una rondalla de leyendas y un concurso de pintura al aire libre. El programa de la jornada se completa con una comida popular, catas de aceite y miel y la representación teatral 'Ciego y el juglarino del teso', que aúna las leyendas con la picardía y el folclore. El ocaso llegará con la ruta teatralizada 'Las Hurdes, donde viven las leyendas'.

Por último, el domingo 7 de junio continuarán los mercados artesanales y se celebrarán una visita libre al meandro y la entrega de premios del concurso de pintura.

ACTIVIDADES EN CASAR DE PALOMERO

El broche de esta edición de 'Primavera de leyenda' lo pondrá Casar de Palomero, lugar destacado por su patrimonio arquitectónico y museístico. También en este caso la feria comenzará con una sesión de observación de estrellas, que se celebrará el viernes 19 de junio.

Ya el sábado, 20 de junio, el programa se inicia con la ruta 'Duende de la Quintana', donde los participantes se podrán acercar al mundo de los seres extraños que tienen su propia historia, y terminarán en el Museo del Olivo con una cata de aceite.

Durante esa jornada también se instalará un mercado artesanal y se organizarán juegos tradicionales y un taller de madera para niños. Además, se realizará la visita teatralizada 'El lastre de la leyenda', con seis pases previstos, tres por la mañana y tres por la tarde, en la Casa-Museo de las Visitas Reales, en la que se representará el pasado de la familia que habitó el edificio y recibió al rey Alfonso XIII en su visita por Las Hurdes.

El momento más espiritual llegará al filo de la media noche gracias al pasacalle de leyenda y la hoguera del solsticio de verano, un ritual que conecta el calendario agrícola con las creencias paganas que aún resuenan en los valles hurdanos.

El domingo, 21, una rondalla de leyenda despedirá la 'Primavera de Leyenda 2026' hasta el próximo año. La rondalla irá acompañada de una recreación de las canciones, oficios e historias populares.

Este certamen, organizado por la Athur y financiado por Adic-Hurdes y la Red de Aldeas Históricas, cuenta con la colaboración con la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, Caja Almendralejo y los Ayuntamientos de Caminomorisco y Casar de Palomero.