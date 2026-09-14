El Teatro Romano de Mérida estrenará un sistema de iluminación LED con una inversión de casi 400.000 euros

Foto de familia tras la firma del convenio entre el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y Fundación Iberdrola para renovar la iluminación del Teatro Romano de Mérida. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y Fundación Iberdrola España han firmado un convenio para la renovación de la iluminación del Teatro Romano mediante tecnología LED de última generación cuya inversión rondará los 400.000 euros y permitirá dotar al monumento con un sistema más eficiente y sostenible.

El acto ha tenido lugar este lunes en el propio monumento con la participación del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; la arquitecta del proyecto desde VBNB Lighting, Noemí Barbero; el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, y el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Laureano León Rodríguez.

También han asistido el director de la Fundación, Ramón Castresana; el delegado institucional de Iberdrola en Extremadura, David Martín Arevalillo; y representantes institucionales y del ámbito cultural.

En este sentido, Osuna ha remarcado que se trata de "un día muy importante para Mérida", tras la llamada que recibió en 2025 del jefe del negocio de red de i-DE, distribuidora de Iberdrola en Extremadura, David Arevalillo, quien le trasladó la posibilidad de que la Fundación Iberdrola realizara "una inversión tecnológica y de renovación de eficiencia energética de un proyecto de iluminación en algún monumento simbólico o ejemplar".

Con todo ello, ha destacado el importante número de actividades y eventos que se realizan en el monumento, así como la cantidad de público que recibe, por lo que esta nueva iluminación permitirá, mediante el nuevo sistema eléctrico, que "los usos del monumento sean más acorde a la monumentalidad del mismo y que se mejore la accesibilidad de los turistas que vienen a Mérida".

Así, Osuna ha agradecido a la Fundación Iberdrola su "esfuerzo económico para acometer esta inversión" y su compromiso con la puesta en valor del Teatro Romano, y ha expresado su deseo de que el proyecto "se haga realidad".

SÍMBOLO DE EXTREMADURA

De su lado, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Laureano León Rodríguez, ha calificado de "auténtica satisfacción" la firma del convenio para la iluminación de "un símbolo de referencia de Extremadura, de España y del mundo".

Además, ha asegurado que el convenio y el proyecto coinciden con el compromiso de la Junta de Extremadura en "una triple vertiente". En primer lugar, la "obligación de conservar y mejorar el patrimonio para que futuras generaciones se lo encuentren en mejores condiciones".

Así como la mejora de la accesibilidad para ciudadanos y visitantes, y la calidad de los monumentos mediante las nuevas tecnologías; y, por último, el compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia energética y la eliminación de la huella de carbono.

En esta línea, el consejero Laureano León Rodríguez ha subrayado que es "un auténtico ejemplo de colaboración público-privada" y de "esfuerzo colectivo" que permite destinar los recursos de manera "eficiente y eficaz a causas importantes como es la conservación del patrimonio".

Por último, ha agradecido a la Fundación Iberdrola España, al Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y a la directora del proyecto por hacer posible "la firma del convenio" y ha asegurado que es "un día importante para la capital extremeña, para Extremadura y también para la entidad".

NUEVA LUZ PARA EL TEATRO

Por su parte, la arquitecta del proyecto, Noemí Barbero, ha explicado que se va a "crear una nueva luz, una nueva imagen nocturna que va a revelar en la noche este monumento como un icono nocturno de Mérida", con el objetivo de transmitir "el legado material e inmaterial".

A su vez, ha señalado que se creará "una luz arqueológica" al buscar los estratos, elementos arquitectónicos y la luz que ya está escondida en ellos, inherente al monumento. El resultado final hará que "el monumento brille por sí mismo" a través de una serie de capas de luz o lectura que "hacen que por la noche sea muy evidente la composición del Teatro", ha indicado Barbero.

Asimismo, se iluminarán las fachadas exteriores y posteriores para conseguir "una visión total del monumento", así como una serie de capas o estratos para "esculpir el volumen y la geometría de la columnata". Además, se incorporará otra capa que acentuará los accesos y otra destinada a resaltar los detalles artísticos de las esculturas.

Barbero ha asegurado que se utilizarán "tecnologías contemporáneas" que van íntimamente ligadas al concepto de la arquitectura, con una iluminación de posiciones "muy concretas" para conseguir que el monumento "brille con su luz propia", con el objetivo de "preservar el legado a las generaciones presentes y futuras, que es al final de lo que se trata revelar con luz".

SEÑA DE IDENTIDAD PARA IBERDROLA

El presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, ha subrayado que la firma del convenio para la iluminación del Teatro Romano de Mérida es "una auténtica seña de identidad de nuestra historia y de España", en un año en el que se cumple el 125 aniversario de la empresa.

En este sentido, ha asegurado que este proyecto de iluminación se inserta en "un doble compromiso" de la fundación. Así, el primero está vinculado "al arte y la cultura", con la conservación y rehabilitación del patrimonio a través de exposiciones de carácter cultural y la iluminación de inmuebles emblemáticos con "un alto valor histórico y artístico".

Por otra parte, Alfonsín ha destacado el "compromiso con Extremadura" de la entidad, al considerarla "su propia casa", y ha señalado que la iluminación del Teatro Romano se incorpora a otros conjuntos como el Puente de Alcántara o Santa María de Guadalupe.

"Una iluminación que pretende poner en valor el emblema mediante una iluminación eficiente, sostenible y que contribuirá al desarrollo de la ciudad para el disfrute de sus vecinos y visitantes", ha remarcado Alfonsín.