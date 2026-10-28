El Teatro Romano de Mérida y el de Medellín, entre los nuevos enclaves Lugares Mágicos de España

Teatro romano de Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MADRID/MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Lugares Mágicos de España ha incorporado 14 nuevos enclaves y ha ampliado su red de 18 a 32 espacios reconocidos, unos nombramientos que se anunciaron el 24 de octubre en Padrón (A Coruña), durante el VI Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España, celebrado entre los días 23 y 25 de octubre.

La nueva selección incluye espacios de patrimonio histórico, naturaleza, investigación y memoria vinculados a la identidad de sus territorios. Entre ellos figuran los teatros romanos de Mérida y Medellín, el Palacio Episcopal de Astorga, la Catedral de Jaén, Cabo Finisterre y el Valle Salado de Añana, en Álava.

También se incorporan el Museo de la Evolución Humana y los yacimientos de la sierra de Atapuerca, en Burgos; el Desierto de Tabernas, en Almería; el Bosque-Jardín de La Fonte Baxa, en Asturias; el embalse de Iznájar, entre Córdoba, Granada y Málaga, y el nacimiento del río Ebro, en Cantabria.

La lista se completa con el Palacio del Marqués de Santa Cruz, en Viso del Marqués (Ciudad Real); la Cripta del Barón de Velasco, en Arjona (Jaén), y el Palacio de Juan II, en Madrigal de las Altas Torres (Ávila).

La iniciativa reconoce espacios concretos por su valor histórico, cultural, natural o simbólico y por su relación con el territorio. Este reconocimiento es independiente de la adhesión de un municipio a Pueblos Mágicos de España, ya que se centra en un enclave determinado y en su vínculo con el entorno.

El presidente del Ecosistema Mágico de España, Francisco José Martín, ha señalado que los nuevos nombramientos buscan reforzar la colaboración entre las personas y entidades que cuidan y dan a conocer estos lugares, así como favorecer que las visitas contribuyan a conocer y valorar su entorno.