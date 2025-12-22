El tercer premio del Sorteo de Navidad, el 90.693, reparte 1,4 millones de euros entre Talavera la Real, Jerte y Mérida

Un hombre mete las bolas con los premios en el bombo de la lotería - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID/ MÉRIDA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 90.693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, que ha repartido 1,4 millones entre las localidades de Talavera la Real, Jerte y Mérida, además de otros décimos premiados en Badajoz y Plasencia.

Este número, dotado con 500.000 euros a la serie, ha sido cantado a las 11,12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla.

La mayor cuantía ha ido a parar a la localidad pacense de Talavera la Real, donde se han vendido 30 décimos del 90.693, el tercer premio, por lo que se han repartido 750.000 euros, mientras que en la localidad pacense de Jerte han tocado 450.000 euros en nueve décimos vendidos.

Por su parte, en Mérida se han vendido cuatro décimos de este tercer premio, en los que se han repartido 200.000 euros, mientras que en Badajoz y en Plasencia se han vendido un décimo premiado, dotado con 50.000 euros.

Este tercer premio del Sorteo de Navidad 2025 ha estado muy repartido en todo el país, ya que ha tocado en Pontevedra, Almería, Badajoz, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, A Coruña, Granada, Málaga, Murcia, Salamanca, Cádiz, Córdoba, Cuenca, Huelva, Baleares, Lugo, Madrid, Navarra, Valencia, Albacete, Alicante, Álava, Asturias, Barcelona, Vizcaya, Cáceres, Ciudad Real, Gerona, Granada, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora.

Especialmente, este número ha ido a parar a Santa Fe (Santa Cruz de Tenerife), con 50 series; Igorre (Vizcaya) con 48,3, y Alicante y A Coruña, con 20 series cada una.

El número ha sido cantado a las 11,12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla, cuando Aurora Rodríguez Osorio y Armín Rodríguez Osorio, han cantado número y premio, y Raimundo Alogo Ondo Esono y Manuel Djunior Sañaba Mangue, han extraído las bolas.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.