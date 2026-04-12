El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 12 de abril de 2026

Archivo - Cielos nublados en Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 12 de abril, cielos con intervalos nubosos o poco nubosos, con nubosidad de evolución en el este, donde hay probabilidad de chubascos que pueden ir con tormenta.

Las temperaturas estarán en descenso, que puede ser localmente notable en Cáceres. De esta manera, Badajoz tendrá una oscilación entre los 22º de máxima y los 8º de mínima y Cáceres, entre los 18º y los 8º.

El viento será entre en oeste y norte moderado, con probables rachas fuertes o muy fuertes, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).