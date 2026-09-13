El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 13 de septiembre de 2026

Archivo - Un hombre se resguarda del calor con un paraguas. - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este domingo, 13 de septiembre, Extremadura registre cielos poco nubosos o despejados y temperaturas con pocos cambios.

No obstante, en su predicción, contempla temperaturas significativamente altas en la parte más occidental del valle del Guadiana y en las sierras.

De esta forma, en Badajoz se alcanzarán los 38 grados de máxima, con 18 de mínima, y en Cáceres, los 35 grados de máxima, con 19 de mínima.

En cuanto al viento, este será variable y soplará flojo por lo general.