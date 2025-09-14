El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 14 de septiembre de 2025

Archivo - Intervalos de nubes en Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, día 14, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, así como temperaturas mínimas que se mantendrán sin cambios y máximas en ligero ascenso.

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 36 de máxima en Badajoz, así como entre los 17 y los 33 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región variables, con predominio del noroeste por la tarde, flojos, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.