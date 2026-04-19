El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 19 de abril de 2026

Archivo - Acueducto de los Milagros de Mérida con cielo despejado - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 19 de abril, cielos poco nubosos, en ocasiones velado por nubes altas y con nubosidad de evolución diurna en zonas montañosas del norte.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que las temperutas se mantengan sin cambios, de manera que Badajoz oscilará entre los 32 y los 12 grados y Cáceres, entre los 30 y los 12 grados.

El viento será variable, con predominio del componente sur por la tarde, aunque, por lo general, será flojo.