El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 21 de junio de 2026

Archivo - Una mujer con un abanico en un parque. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 21 de junio, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna y temperaturas en ligero ascenso.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) contempla la probabilidad de chubascos dispersos con tormentas en el norte de la región, con riesgo de que alguno pueda ser fuerte. Además, no se descartan chubascos en el resto de la comunidad.

Las temperaturas irán en ligero ascenso, que será localmente moderado en las mínimas en el norte. De este modo, los termómetros alcanzarán los 41 grados en Badajoz, con mínimas de 21 grados, y los 40 grados en Cáceres, y mínimas de 24. Como consecuencia, la AEMET ha activado la alerta naranja por calor en buena parte de Extremadura.

El viento será variable, con predominio de componente sur, y soplará flojo con intervalos de moderado, sin descartar rachas fuertes en zonas de tormenta.