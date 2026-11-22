Archivo - Cielos nublados en Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 22 de noviembre, cielos con intervalos nubosos, con tendencia a poco nubosos durante el día, y sin descartar precipitaciones débiles durante la madrugada en el este de la región.

Tampoco se descartan bancos de niebla en zonas de sierra, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas irán en descenso, salvo las máximas en el norte de la comunidad. En Badajoz, los termómetros se moverán entre los 18 y los 8 grados, mientras que en Cáceres oscilarán entre los 15 y los 8 grados.

En cuanto al viento, este será de componente oeste al noroeste, y de carácter flojo a moderado, con algún intervalo fuerte de madrugada, amainando por la noche.