El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 24 de mayo de 2026

Archivo - Varias personas caminan por la calle, a 5 de julio de 2024, en Badajoz, Extremadura (España). - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 24 de mayo, cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, con nubosidad de evolución.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no descarta algunos chubascos dispersos con tormenta, preferentemente en zonas de montaña del norte y este de la región.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios, mientras que las máximas se mantendrán estables o en ligero ascenso. En Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 37 y los 18 grados, y en Cáceres, entre los 36 y los 20 grados.

La previsión alerta, no obstante, de temperaturas máximas "altas" en la zona del Guadiana.

Por último, el viento será de componente sureste o variable, y soplará flojo con intervalos de moderado.